В Азербайджане утверждены новые правила сертификации гражданских воздушных судов

Утверждены "Правила выдачи сертификатов гражданским воздушным судам, внесения изменений в их типовую конструкцию или ремонта, а также установления требований к их лётной годности и охране окружающей среды"

Как передает Day.Az , соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно постановлению, контроль за выполнением требований правил будет осуществлять Государственное агентство гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта.

"Сертификат типа" признается агентством в следующих случаях:

- если он выдан соответствующим уполномоченным органом в области гражданской авиации: ANAC - Бразилия, EASA - ЕС, FAA - США, SHGM - Турция, TCCA - Канада, UK CAA - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

- если это действующий сертификат;

- если тип воздушного судна соответствует основам соответствующей сертификации, включая соответствующие стандарты летной годности;

- при соответствии типа воздушного судна экологическим требованиям и нормам шумового загрязнения, установленным Приложением №16 к Конвенции;

- если никакие свойства или характеристики соответствующего типа воздушного судна не представляют угрозы для его использования по назначению;

- при обеспечении инспекторов Агентством соответствующей подготовкой по летной годности и полетным операциям по типу воздушного судна;

- если владелец сертификата представляет Агентству информацию и документы, предусмотренные пунктом 2.3 настоящих Правил, а также соответствующие изменения, внесенные в соответствующие документы.