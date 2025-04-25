Apple увеличит производство iPhone в Индии

Apple намерена перенести производство большинства iPhone для американского рынка в Индию к концу 2026 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Financial Times.

Решение перенести производство предназначенных для США смартфонов из Китая в Индию направлено на снижение издержек, вызванных тарифами администрации президента США Дональда Трампа в отношении Китая, где на данный момент производится большая часть смартфонов компании.

Apple планирует увеличить объемы выпуска iPhone в Индии до 60-80 млн устройств в год, что вдвое больше текущих показателей. Уже с начала 2025 года на индийских заводах было произведено около 40 млн смартфонов. При этом объемы продаж iPhone в США составляют порядка 60 млн устройств ежегодно.

Эксперты отмечают, что перенос производства в Индию позволит компании оптимизировать затраты, избежать негативного влияния тарифов и поддерживать конкурентоспособность на рынке.