В пакет услуг по ОМС внесены изменения

В Азербайджане внесены изменения в пакет услуг по ОМС.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Таким образом, с изменениями в пакете услуг по обязательному медицинскому страхованию, 20 процентов от тарифа за такие медицинские услуги, как МРТ (магнитно-резонансная томография) и КТ (компьютерная томография), предоставляемые в амбулаторных условиях по направлению врача-специалиста, будут оплачиваться через механизм софинансирования при каждом обращении.