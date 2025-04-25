Телеканалы в Азербайджане будут переводить информацию на язык жестов

Внесены изменения в закон "О правах лиц с инвалидностью".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в документе, подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно приложению к документу, государство гарантирует права лиц с инвалидностью на получение информации.

Азербайджанский язык жестов официально признан языком общения для лиц с ограниченными возможностями слуха при использовании государственного языка Азербайджанской Республики в устной форме.

Общенациональные вещатели наземного телевидения, финансируемые из государственного бюджета, а также имеющие статус общественных вещателей, обеспечивают сопровождение программ информационного характера, транслируемых в прайм-тайм, переводом на азербайджанский язык жестов.

Перевод на азербайджанский язык жестов осуществляют лица, имеющие соответствующее образование и специальность.

Обеспечение субтитрами аудиовизуальных произведений поощряется государством.