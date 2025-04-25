Трогательное выступление детей шехидов на втором Международном фестивале Фидан Гаджиевой

В рамках второго Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой состоялся концерт "Qəlbimizdə yaşayanlar" (Живущие в наших душах) в Центральной школе искусств имени Гара Гараева, сообщает Day.Az.

На открытии прозвучал гимн Азербайджана. Затем минутой молчания была почтена память шехидов.

В концертной программе народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева представила ряд произведений мировой и азербайджанской классики. Выступили учащиеся Центральной школы искусств имени Гара Гараева, класс - лауреата международных конкурсов, ветерана 44-дневной Отечественной Карабахской войны Атеша Гараева, который также выступил на вечере.

Особенно трогательным стало выступление "Академии искусств детей шехидов" под руководством профессора Бакинской музыкальной академии, директора Центральной школы искусств имени Гара Гараева Кёнуль Гусейновой, супруги шехида, полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева. В этот момент у многих в зале на глазах были слезы и в заключении зрители стоя приветствовали юных талантов, отдавая дань памяти их героическим отцам.

Выступившие Фидан Гаджиева и Кёнуль Гусейнова отметили важность проведения фестиваля в пропаганде и развитии оперного искусства, раскрытия творческого потенциала молодежи.

Отметим, что Второй Международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой проходит в Баку с 23 по 29 апреля. На протяжении семи дней на самых разных площадках столицы организованы концерты с участием как именитых исполнителей, так и молодых и юных талантов 6-16 лет, которые впервые выходят на большую сцену.

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