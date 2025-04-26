https://news.day.az/world/1747853.html В России заметили "человеческую голову" в облаке пепла над вулканом - ВИДЕО В России заметили "человеческую голову" в облаке пепла над вулканом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Во время очередного выброса пепла из вулкана Эбеко на острове Парамушир жители Северо-Курильска заметили необычное явление.
В России заметили "человеческую голову" в облаке пепла над вулканом - ВИДЕО
В России заметили "человеческую голову" в облаке пепла над вулканом.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Во время очередного выброса пепла из вулкана Эбеко на острове Парамушир жители Северо-Курильска заметили необычное явление. В пепельном облаке чётко просматривался силуэт, напоминающий человеческую голову, что вызвало бурные обсуждения среди местных жителей и пользователей соцсетей.
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