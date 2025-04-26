В России заметили "человеческую голову" в облаке пепла над вулканом

В России заметили "человеческую голову" в облаке пепла над вулканом.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Во время очередного выброса пепла из вулкана Эбеко на острове Парамушир жители Северо-Курильска заметили необычное явление. В пепельном облаке чётко просматривался силуэт, напоминающий человеческую голову, что вызвало бурные обсуждения среди местных жителей и пользователей соцсетей.