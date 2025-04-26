Рейс Дубай - Москва экстренно сел в Баку

Самолёт рейса Дубай - Москва совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на lent.az, из-за неподобающего поведения мужчины самолёт был вынужден совершить посадку в Баку, где на борт поднялись сотрудники азербайджанской полиции.

Самолёт рейса Дубай - Москва успешно приземлился в Баку. Полицейские вывели нарушителя из салона.

После посадки на борт поднялись несколько полицейских, которые задержали мужчину по имени Александр. По имеющимся кадрам видно, что он пожаловался полиции на избиение.

В настоящее время полиция допрашивает экипаж авиакомпании "Аэрофлот", а остальные пассажиры остаются в салоне, ожидая продолжения полёта в Москву. Им пообещали возобновить рейс в течение 30 - 40 минут.