Переговоры между Ираном и США по ядерной программе продолжаются.

Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети "X" написал пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

По его словам, стороны поделились мнениями относительно укрепления доверия в вопросе мирного характера ядерной программы Ирана и касательно санкций.

Багаи отметил, что основной вопрос обсуждений - сохранение права Ирана на использование ядерной энергии в мирных целях.

Отметим, что сегодня при посредничестве Омана в Маскате проходит 3-й раунд переговоров по ядерной программе между Ираном и США.

В третьем раунде пройдут экспертные и технические переговоры между Ираном и США. Сообщается, что переговоры будут сосредоточены на вопросе отмены санкций против Ирана и его ядерной программы.

Напомним, что второй раунд косвенных переговоров между Ираном и США прошел 19 апреля под председательством министра иностранных дел Ирана Сейеда Аббаса Арагчи и специального представителя США по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа при посредничестве министра иностранных дел Омана Сайида Бадра Альбусаиди.

Первый раунд переговоров состоялся 12 апреля в Маскате.