В Азербайджане найден труп пастуха

В селе Кюкель Агдашского района было обнаружено тело мужчины.

Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, погибшим оказался 45-летний местный житель Эльнур Мансур оглу Абдуллаев.

Сообщается, что на момент происшествия он находился на пастбище, где пас скот.

Следов насилия на теле не выявлено. В настоящее время по факту проводится расследование.