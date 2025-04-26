https://news.day.az/society/1747918.html В Азербайджане найден труп пастуха В селе Кюкель Агдашского района было обнаружено тело мужчины. Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, погибшим оказался 45-летний местный житель Эльнур Мансур оглу Абдуллаев. Сообщается, что на момент происшествия он находился на пастбище, где пас скот. Следов насилия на теле не выявлено.
В Азербайджане найден труп пастуха
В селе Кюкель Агдашского района было обнаружено тело мужчины.
Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, погибшим оказался 45-летний местный житель Эльнур Мансур оглу Абдуллаев.
Сообщается, что на момент происшествия он находился на пастбище, где пас скот.
Следов насилия на теле не выявлено. В настоящее время по факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре