На Шанхайском автосалоне представлен ряд новинок

Шанхайский автосалон 2025 года стал площадкой для громких новинок. Рынок электромобилей бурлит, и автобренды постарались удивить потребителей инновациями. Китайский производитель Hongqi представил электромобиль Tiangong 05 с нейросетью DeepSeek.

Как передает Day.Az, система автономного вождения Sinan позволяет автомобилю распознавать светофоры на расстоянии до 300 м, а зарядка батареи занимает всего 12 минут, обеспечивая запас хода в 850 км. Бренд Zeekr представил внедорожник 9x с разгоном до 100 км/ч за три секунды, сообщает телеканал "Известия".

BYD показал удлиненную версию внедорожника Yangwang U8L. Автомобиль c двигателем мощностью 1180 л. с. вмещает до шести пассажиров. Бренд Deepal от компании Changan планирует выпустить на рынок России брутальный кроссовер G318.

Иностранные бренды адаптируют свою продукцию под китайский рынок. Audi представила E5 Sportback с запасом хода 770 км, а Volkswagen показал три концепта электромобилей для Китая. На Шанхайском автосалоне показали разработки не такого далекого будущего. Все прототипы используют технологию eVTOL с вертикальным взлетом и посадкой.