Баку примет учредительную конференцию Платформы НПО Глобального Юга

В преддверии учредительной конференции Платформы неправительственных организаций (НПО) Глобального Юга, которая состоится 28-29 апреля в Баку, сегодня в офисе Азербайджанского Национального форума НПО прошел брифинг.

Как передает Day.Az, председатель Правления Национального форума НПО Азербайджана Рамиль Искендерли заявил, что 28 апреля гражданское общество Глобального Юга, охватывающее широкую географию Азии, Африки, Латинской Америки и Океании, а также две трети стран мира, станет свидетелем значимого события.

"Впервые в истории планируется учреждение Платформы НПО Глобального Юга. Для нас является честью и гордостью то, что инициатором этой платформы выступает гражданское общество Азербайджана",- отметил он.

Он напомнил, что Национальный форум НПО Азербайджана объявил о необходимости создания Платформы НПО Глобального Юга во время международной конференции "Развитие климатической деятельности посредством сотрудничества Юг-Юг: роль НПО", которая состоялась 15 ноября 2024 года в рамках COP29 и была посвящена НПО стран Движения неприсоединения. Инициатива получила широкую международную поддержку и была одобрена организациями почти из 140 стран.

Коалиция НПО COP29, 84 процента членов которой представляют гражданские общества развивающихся стран, также поддержала эту инициативу. В конце прошлого года Коалиция официально предложила создать Платформу НПО Глобального Юга и обратилась к Национальному форуму НПО Азербайджана с просьбой возглавить процесс ее формирования.

"Мы выражаем благодарность Агентству государственной поддержки НПО Азербайджанской Республики за реальную помощь в реализации этой глобальной инициативы. Агентство положительно отнеслось ко всем нашим обращениям. Руководители ведущих НПО из более чем 110 стран приняли наше приглашение и прибудут в Баку. Это настоящая мобилизация гражданского общества - как для Глобального Юга, так и для Азербайджана. Мы продемонстрируем солидарность и объединим усилия", - подчеркнул Р.Искендерли.

Исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана Айгюн Алиева сказала, что Платформа НПО Глобального Юга является ещё одним новшеством, которое COP29 привнесла в жизнь страны.

"Эта инициатива была выдвинута в рамках COP29. Мы гордимся тем, что НПО Азербайджана впервые получили такую глобальную поддержку. Активная деятельность нашей страны в период председательства в Движении неприсоединения, выдвинутые ею инициативы в целях формирования нового и справедливого мирового порядка, а также "Бакинский прорыв" на COP29 вызвали большое уважение к Азербайджану со стороны стран Глобального Юга",- отметила она.

По ее словам, НПО Азербайджана в рамках этой платформы установят новые связи с организациями из стран Глобального Юга и углубят сотрудничество, что станет новым этапом в развитии гражданского общества страны.

Заместитель председателя общественного объединения "Во имя социального благополучия граждан" Надима Рагимли подчеркнула, что учреждение Платформы НПО Глобального Юга в Баку свидетельствует о том, что Азербайджан играет роль успешного посредника и моста между Глобальным Севером и Югом.

Отметим, что учредительная конференция платформы пройдет 28-29 апреля в Бакинском конгресс-центре. Двухдневный форум под названием "Действия солидарности: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира" будет включать выступления ведущих НПО со всего мира, глобальные дискуссии и акцент на значимости исторических "Бандунгских принципов", принятых в Индонезии 70 лет назад. Эти принципы отвергают вмешательство во внутренние дела государств, способствуют формированию справедливого мирового порядка, поддерживают уважение к суверенитету и территориальной целостности стран, обеспечивают равенство народов и призывают к укреплению взаимных интересов, сотрудничеству и экономическому процветанию.