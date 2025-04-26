Трамп встретился с Зеленским

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане.

Как передает Day.Az, об этом Сибига написал в соцсети X.

По его словам, значимость этой встречи говорит сама за себя.

Он также уточнил, что встреча прошла в соборе Святого Петра.