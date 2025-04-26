https://news.day.az/world/1747979.html Трамп встретился с Зеленским - ФОТО Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане. Как передает Day.Az, об этом Сибига написал в соцсети X. По его словам, значимость этой встречи говорит сама за себя. Он также уточнил, что встреча прошла в соборе Святого Петра.
Трамп встретился с Зеленским - ФОТО
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане.
Как передает Day.Az, об этом Сибига написал в соцсети X.
По его словам, значимость этой встречи говорит сама за себя.
Он также уточнил, что встреча прошла в соборе Святого Петра.
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