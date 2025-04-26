https://news.day.az/hitech/1747866.html Глава КНР прокомментировал развитие ИИ-технологий Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что искусственный интеллект предоставляет обществу уникальные возможности для развития, но одновременно сопряжён с новыми, ранее неведомыми рисками и вызовами. Как передает Day.Az, об этом сообщает центральное телевидение Китая.
Глава КНР прокомментировал развитие ИИ-технологий
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что искусственный интеллект предоставляет обществу уникальные возможности для развития, но одновременно сопряжён с новыми, ранее неведомыми рисками и вызовами.
Как передает Day.Az, об этом сообщает центральное телевидение Китая.
Китайский лидер подчеркнул, что ИИ способен радикально трансформировать как процессы производства, так и повседневную жизнь людей.
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