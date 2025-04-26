Глава КНР прокомментировал развитие ИИ-технологий

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что искусственный интеллект предоставляет обществу уникальные возможности для развития, но одновременно сопряжён с новыми, ранее неведомыми рисками и вызовами.

Как передает Day.Az, об этом сообщает центральное телевидение Китая.

Китайский лидер подчеркнул, что ИИ способен радикально трансформировать как процессы производства, так и повседневную жизнь людей.