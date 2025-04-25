АЖД и ОБСЕ обсудили перспективы сотрудничества в транспортно-логистической сфере
Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД).
Согласно информации, на встрече, состоявшейся в Бакинском международном морском торговом порту, обсуждались возможности сотрудничества в транспортно-логистической сфере.
Делегация ОБСЕ была проинформирована о транспортно-логистическом потенциале страны в рамках инициированного Азербайджаном проекта по продвижению "зеленых" портов и связности в регионе Каспийского моря.
Стороны отметили, что реализуемые совместно проекты и инициативы послужат укреплению позиций Азербайджана как транспортного хаба и будут способствовать устойчивому развитию региона в целом.
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