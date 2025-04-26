https://news.day.az/world/1747963.html В Иране произошёл мощный взрыв - ВИДЕО Взрыв прогремел в порту Шахид Раджаи в южном иранском городе Бендер-Аббас, сообщило в субботу информационное агентство Tasnim со ссылкой на местного чиновника, передает Day.Az. Он отметил, что причина инцидента пока неизвестна. Работу объекта приостановили.
В Иране произошёл мощный взрыв - ВИДЕО
Взрыв прогремел в порту Шахид Раджаи в южном иранском городе Бендер-Аббас, сообщило в субботу информационное агентство Tasnim со ссылкой на местного чиновника, передает Day.Az.
Он отметил, что причина инцидента пока неизвестна.
Работу объекта приостановили. СМИ писали, что ЧП произошло на топливном складе, но власти опровергли эту информацию.
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