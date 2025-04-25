Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 150-летнего юбилея азербайджанской национальной прессы
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 150-летнего юбилея азербайджанской национальной прессы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с документом, 150-летний юбилей азербайджанской национальной прессы должен быть широко отмечен в стране.
Администрации Президента Азербайджанской Республики совместно с Агентством развития медиа Азербайджанской Республики и Советом прессы Азербайджана поручено обеспечить проведение юбилейных мероприятий.
Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, связанные с финансированием юбилейных мероприятий.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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