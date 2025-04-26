Пассажирское судно атаковано пиратами в водах Нигерии
У берегов Нигерии пираты атаковали пассажирское судно и захватили по меньшей мере 12 человек в заложники.
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Leadership.
По словам представителя полиции страны Айрини Угбо, нападение на пассажиров Heavenly Grace произошло у порта Калабар в штате Кросс-Ривер. Спустя несколько часов после начала путешествия злоумышленники нагнали судно, заставили экипаж остановиться и велели всем пассажирам пересесть в их лодку. После этого они скрылись в неизвестном направлении.
Кроме людей, похитители забрали весь груз Heavenly Grace.
В полиции отметили, что в последнее время такие действия стали редкостью. Правоохранители делают все необходимое для скорейшего освобождения заложников.
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