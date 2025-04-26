https://news.day.az/world/1748004.html Стало известно о скорой встрече Трампа и фон дер Ляйен Президент США Дональд Трамп и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен договорились встретиться в ближайшее время. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает дипломатический источник.
Стало известно о скорой встрече Трампа и фон дер Ляйен
Президент США Дональд Трамп и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен договорились встретиться в ближайшее время.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает дипломатический источник.
"Глава Еврокомиссии и американский президент, находясь в Риме, договорились провести в ближайшее время встречу", - заявил собеседник агентства.
Источник РИА Новости заявил о скорой встрече Трампа и фон дер Ляйен, но отказался называть конкретную дату. Также он рассказал о предстоящей встрече главы ЕК с Владимиром Зеленским вечером 26 апреля после похорон Папы Римского Франциска.
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