Холодный душ от Гаагского суда для армянства

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Варданян-младший снова потратил папины деньги впустую.

Как стало известно накануне, Международный суд в Гааге отклонил ряд армянских исков касательно обращения с Рубеном Варданяном и еще 15 лицами армянского происхождения, которых судят в настоящее время в Бакинском военном суде за преступления, совершенные против азербайджанского народа.

Как можно узнать из пресс-релиза, распространенного по этому случаю МИД Азербайджана, рассмотрев ответ и доказательства азербайджанской стороны по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, суд постановил не запрашивать дополнительную информацию и не требовать независимого расследования или экспертного заключения касательно условий содержания подсудимых.

То есть требования, звучавшие в исках, составленных различными деятелями на деньги Рубена Варданяна, не были удовлетворены. Окампо и прочие мошенники убедили Варданяна-младшего, чтобы не жалел средств, потому что дело не сложное и при хороших гонорарах они сумеют подать ситуацию так, что судьи в Гааге заплачут. Обманули, обобрали, а результата нет.

Напомним, что ранее рабочая группа ООН по вопросам произвольных задержаний вынесла заключение, подтвердившее, что Рубен Варданян содержится под стражей на основании обвинений в преступлениях, связанных с серьезной угрозой национальной безопасности, общественной безопасности и общественному порядку Азербайджана.

Достаточно взглянуть на фото подсудимых, чтобы признать, что истерики армянской стороны не имеют под собой оснований. Изолятор, конечно, не санаторий, но и преступления, в которых обвиняют этих лиц, не подлежат отдыху у моря с трехразовым питанием. Душещипательные послания Варданяна, его странные голодовки и провокационные меседжи в соцсетях - ничего не помогло создать правовой фон для осуждения азербайджанской стороны. Подсудимый жив, цел и невредим и получает все необходимое, если заболит животик.

Кстати, армянские реваншисты и сепаратисты, обломавшись на Международном суде ООН, сейчас с волнением ожидают решений Международного уголовного суда. Вот МУС не подведет, уверены они.

Напомним, что год назад французская юридическая контора Zimeray&Finelle совместно с армянской конторой Tufenkian Foundation из США и еще одной созданной армянами в Париже НКО состряпали иск в МУС от имени так называемых "бывших омбудсменов" "арцаха" Артака Бегларяна и Гегама Степаняна. Адвокаты этих двоих просят, просто умоляют обвинить Азербайджан в преступлениях против человечности. По мнению нанятых на деньги диаспоры адвокатов, добровольный выезд армян из Карабаха следует приравнивать к "депортации, что может рассматриваться как преступление против человечности по международному праву". Составители завещ... пардон, иска уверены в успехе и страшно гордятся тем, что впервые кляуза на Баку подана в международные суды от имени "жертв".

Восторги и надежды убогого Бегларяна и прочих совсем не останавливает то обстоятельство, что Азербайджан не является членом МУС. Наоборот, истцы считают иск важным для всего человечества и ожидают, что МУС прикажет Азербайджану вновь открыть двери для армянского сепаратизма.

Только вот Азербайджан больше не совершит подобной глупости.