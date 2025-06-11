Воспитанник "Нефтчи" будет играть в ЮАР
Азербайджанский футболист Туран Манафов, чей контракт с "Кяпазом" подошел к концу, переходит в южноафриканский клуб "Стелленбос".
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Телеграф", 26-летний защитник подпишет с африканским клубом контракт по схеме 3+2 года.
Стороны уже достигли окончательной договоренности, и в ближайшее время будет подписан официальный контракт.
"Стелленбос" в прошлом сезоне занял второе место в Премьер-лиге ЮАР. У Манафова также было предложение из Румынии, однако условия оказались не слишком привлекательными.
Отметим, что воспитанник "Нефтчи" провел сезон 2024/2025 в составе "Кяпаза". Он станет первым азербайджанским футболистом, который будет играть в ЮАР.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре