В еще одном селе Ходжалы стартует ремонт домов
В освобожденном селе Ханюрду Ходжалинского района стартовали работы по ремонту индивидуальных жилых домов.
Как сообщает Day.Az, предварительная подготовка уже завершена: соответствующие решения приняты Службой восстановления, строительства и управления в Ханкенди, а также в Агдеринском и Ходжалинском районах.
Исполнителем работ по текущему ремонту в селе Ханюрду назначена компания "Geno Group". С государственным ведомством уже заклюxtн контракт на сумму 5 731 611 манатов.
Ранее та же служба направила 8,8 миллиона манатов на ремонт 152 домов в селе Тязябина Ходжалинского района.
Компания "Geno Group" была зарегистрирована в 2016 году. Несмотря на скромный уставной капитал в 20 манатов, организация регулярно привлекается к крупным проектам. Ее официальным представителем является Эльчин Ханоглан оглу Солтанов.
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