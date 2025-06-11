В еще одном селе Ходжалы стартует ремонт домов

В освобожденном селе Ханюрду Ходжалинского района стартовали работы по ремонту индивидуальных жилых домов.

Как сообщает Day.Az, предварительная подготовка уже завершена: соответствующие решения приняты Службой восстановления, строительства и управления в Ханкенди, а также в Агдеринском и Ходжалинском районах.

Исполнителем работ по текущему ремонту в селе Ханюрду назначена компания "Geno Group". С государственным ведомством уже заклюxtн контракт на сумму 5 731 611 манатов.

Ранее та же служба направила 8,8 миллиона манатов на ремонт 152 домов в селе Тязябина Ходжалинского района.

Компания "Geno Group" была зарегистрирована в 2016 году. Несмотря на скромный уставной капитал в 20 манатов, организация регулярно привлекается к крупным проектам. Ее официальным представителем является Эльчин Ханоглан оглу Солтанов.

Ранее сообщалось, что в Карабахе созданы новые предприятия.