Автор: Мехти Ахмедзаде

Проживающие в российском Сочи армяне в конец обнаглели. На территории местного аэропорта армянские банды не дают работать коренным таксистам, так как считают город, внимание, своей территорией.

Согласно рассказам водителя по имени Алексей, который является одним из пострадавших, он недавно прибыл в аэропорт, чтобы забрать пассажиров - семью с двумя детьми. В этот момент его окружила группа бандитов армянского происхождения. Один из них нанёс несколько ударов и отобрал ключи, так же попытался оторвать зеркало.

На фоне видео, снятого очевидцами, слышны испуганные голоса детей:

"Мама, почему они бьются?"

По словам коллег пострадавшего, это не единичный случай. Армяне регулярно отбирают ключи у водителей, портят машины, угрожают, препятствуют посадке пассажиров. Водители утверждают, что сталкиваются с этим уже не первый год.

Сочинская полиция уже начала задержания армянских бандитов. Известно имя одного из них - Эрик Багдасарян. Пока составлен протокол по мелкому хулиганству, арест 12 суток. Следователи обещают уголовное дело.

Тем временем в соцсетях проводятся акции - как с целью помощи пострадавшим водителям, так и для искоренения проблемы в целом. Таксистам, подвергшимся нападению армян, рекомендовано обращаться в органы. Отмечается, что все заявления будут приняты: "Чем больше эпизодов, тем лучше".

Россияне задаются вопросом - как так получилось, что аэропорт, стратегический объект, фактически захвачен армянскими бандитами:

"А что они еще захватят в Сочи? Водоканал? ЖД? И кто крышует эту банду?"

Ну откуда ноги растут, на самом деле понятно. Армянская диаспора давно прибрала к рукам Сочи, ну а у нынешнего мэра города Андрея Прошунина есть явные связи и взаимодействие с Союзом армян России.

Прошунин часто появляется на мероприятиях, организованных САР, городская администрация активно занимается поддержкой армян.

И всё это - не совпадение, а результат многолетнего, тщательно выстроенного влияния. Сначала культурные мероприятия, потом бизнес-структуры, далее плотное проникновение в административные и социальные сферы. Формально идут "общественные инициативы", неформально - чёткая вертикаль, где каждый знает своё место, свою цель и свою крышу.

Такая "общинная сплочённость", в действительности, давно перешла грань интеграции. Это уже не адаптация, а навязывание собственных порядков в российском городе.

Всё происходящее в Сочи - результат планомерной экспансии армян, выстроенной годами. Их стратегия основана на проникновении в повседневную жизнь города - бизнес, рынок услуг, социальная сфера, таксопарки, продуктовые базы, гостиничный сектор. Всё это шаг за шагом переходило под контроль армян.

Сегодня видно, что контроль стал системным. Армяне уже обнаглели и определяют кто и как может работать в аэропорту, кто имеет право стоять на стоянке, а кто нет. Неугодных пытаются убрать с полной уверенностью в своей безнаказанности.

Речь уже не о конкуренции, а о фактическом вытеснении коренного населения с рабочих мест. И всё это на глазах у людей, в том числе детей.