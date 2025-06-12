Виктор Орбан поздравил Президента Ильхама Алиева
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
Позвольте передать Вам и Вашим соотечественникам искренние поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости Азербайджанской Республики.
Сотрудничество между нашими странами носит образцовый характер, что отражается в наших неуклонно расширяющихся экономических и политических отношениях.
Я рад, что Азербайджан является развитым стратегическим партнером Венгрии и, увеличивая поставки энергоресурсов в Европу, вносит весомый вклад в энергетическую безопасность нашей страны.
Господин Президент, на нашей последней встрече Вы заявили, что Азербайджан в будущем будет поставлять нам природный газ в необходимом объеме, и я благодарен Вам за это.
Хотел бы заверить Вас, что мое правительство привержено укреплению взаимного партнерства и продолжению диалога высокого уровня.
Мы твердо верим, что наши совместные усилия придадут импульс развитию двух стран.
Желаю Вам крепкого здоровья и успехов на высшем государственном посту", - говорится в письме.
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