Развитие Среднего коридора будет способствовать экономическому росту всех стран вдоль маршрута

Изменения в мировой транспортной системе, геополитическая напряженность и опасения по поводу энергетической безопасности еще больше повысили в последние годы важность Транскаспийского международного транспортного маршрута, также известного как Средний коридор. Этот альтернативный маршрут, пролегающий из Китая в Европу, выступает конкурентом как Северного, так и Южного коридоров и вызывает существенные изменения в геоэкономической системе. Развитие этого маршрута, несомненно, будет способствовать экономическому росту всех стран, расположенных вдоль коридора.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал политолог Азер Гараев.

"Транскаспийский международный транспортный маршрут - это мультимодальная дорожная линия, соединяющая Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и страны Европы. Этот маршрут действует комплексно посредством морского, железнодорожного и автомобильного транспорта. Средний коридор предлагает более быструю и безопасную альтернативу Северному и Южному коридорам, соединяющим Западный Китай и Европу. Трудности транспортировки по Северному коридору, особенно после российско-украинской войны, в несколько раз увеличили значимость Среднего коридора. На фоне этих новых реалий Азербайджан становится главной движущей силой Среднего коридора - не только географически, но и своей политической волей, экономической мощью и крупными инвестициями в транспортную инфраструктуру", - сказал он.

По его словам, Азербайджан также выступает в качестве государства-инициатора в Среднем коридоре. "Наша страна, исторически находящаяся в центре Шелкового пути, сохраняет свое стратегическое положение и в современную эпоху. За последние годы реализованные под руководством главы азербайджанского государства инфраструктурные проекты - железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Международный морской торговый порт Алят, модернизированные железные и автомобильные дороги - позволили Азербайджану стать "сердцем" Среднего коридора", - отметил А. Гараев.

Говоря о новом терминале в порту Поти, он сказал, что открытие мультимодального контейнерного терминала Poti TransTerminal в порту Поти (Грузия) стало еще одной важной вехой в развитии Среднего коридора: "На открытии присутствовали официальные представители Азербайджана, Грузии, Казахстана и Узбекистана. Проектирование, строительство этого терминала осуществляла азербайджанская компания ZAO INNOPRO. Этот факт сам по себе показывает, насколько активную роль Азербайджан играет в этом коридоре и оказывает поддержку странам региона в технологической и инженерной сферах. Терминал Поти станет критически важной точкой для более гибкого перенаправления грузопотоков через Черное море. Роль Грузии в этой сфере создает дополнительные возможности для выхода Азербайджана на запад. Успешная работа Среднего коридора зависит не только от инфраструктуры, но и от политической и экономической координации. В этой связи платформа регионального сотрудничества, которая была сформирована между Азербайджаном, Казахстаном, Грузией и Узбекистаном в последние годы, имеет стратегическое значение. С 2022 года между этими странами созданы координационные советы, реализуются такие инициативы, как гармонизация тарифов, упрощение таможенных процедур, цифровизация и внедрение системы "единого окна".

Политолог подчеркнул, что за последние 15 лет правительство Азербайджана вложило крупные инвестиции в увеличение пропускной способности Среднего коридора. По его словам, следующим стратегическим этапом для Азербайджана является реализация Зангезурского коридора. "Это не просто транспортный проект, но и проект политической и экономической интеграции. Его запуск сделает южную ветвь Среднего коридора более функциональной и укрепит статус Азербайджана как лидера в сфере логистики. Кроме того, в рамках стратегического партнерства между Европейским союзом и Азербайджаном еще больше углубляется сотрудничество в сфере транспорта и энергетики, что превращает Средний коридор в важную линию для доставки как энергетических ресурсов, так и грузов в Европу. Европейская комиссия оказывает финансовую и техническую поддержку цифровизации коридора, внедрению "зеленых" технологий и созданию платформ для скоростной логистики. Все это свидетельствует о растущей роли Азербайджана на международных платформах сотрудничества", - сказал политолог.

А.Гараев отметил, что для того, чтобы Средний коридор сохранил свою конкурентоспособность в будущем, на первый план выходят три основных направления. Это цифровизация, устойчивое развитие и инновации. "Средний коридор" уже не просто транспортный маршрут - это политическая, экономическая и геостратегическая платформа. Предпринимаемые сейчас шаги и международное партнерство показывают, что Азербайджан становится важным транспортным и логистическим узлом не только для региона, но и для всей Евразии", - добавил он.

Ранее с участием Азербайджана в Поти запустили мультимодальный контейнерный терминал.