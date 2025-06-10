С участием Азербайджана в Поти запустили мультимодальный контейнерный терминал

В порту Поти на грузинском побережье Черного моря с участием Азербайджана сдан в эксплуатацию новый стратегический терминал.

Как сообщает Day.Az, 9 июня состоялось официальное открытие мультимодального контейнерного терминала Поти ТрансТерминал, имеющего стратегическое значение для Среднего коридора.

Новый логистический центр значительно увеличит транзитный и грузоперевозочный потенциал региона. Проектирование терминала и авторский контроль за его строительством Грузия и Казахстан доверили Азербайджану как надежному партнеру. Эти работы успешно выполнила азербайджанская компания - Закрытое акционерное общество INNOPRO.

В мероприятии приняли участие официальные лица, представляющие транспортные ведомства Грузии, Казахстана и Узбекистана, члены парламента и международные эксперты по логистике.

Выступившие на церемонии открытия особо подчеркнули региональное и международное значение проекта. Было отмечено, что основную нагрузку по проекту взял на себя Азербайджан. Проектирование, технический контроль и строительство терминала осуществлялись компанией ЗАО INNOPRO. Азербайджанские инженеры и специалисты принимали непосредственное участие в реализации всех этапов проекта - от создания концепции до ввода в эксплуатацию.

Терминал построен в соответствии с современными международными стандартами и оснащен устойчивой логистической инфраструктурой, которую в будущем можно будет расширить.

Было отмечено, что если раньше из Азербайджана в порт Поти в день прибывал только один контейнерный блок-поезд, то новый терминал сможет принимать 5 контейнерных поездов в день. Это внесет серьезный вклад в своевременную и быструю доставку грузов в Европу по Среднему коридору.

Директор терминала Олжас Арыкбаев подчеркнул, что проектная и проектно-сметная документация терминала также была подготовлена азербайджанской стороной. Азербайджанские специалисты продемонстрировали высокую квалификацию в области проектирования, предложили инновационные подходы к организации технологических процессов и эффективные решения в щпрокладке инженерно-коммуникационных линий.

Операционный директор Джани Катамадзе сказал, что проект имеет важное значение не только для Азербайджана и Грузии, но и для Казахстана и других стран-пользователей. При поддержке Азербайджана и Казахстана будет обеспечен больший поток грузов в Грузию, что является успешной логистической инициативой для всех транзитных стран региона.

"Предусматривается, что годовая мощность терминала на первом этапе составит 80 тыс. TEU, на последующем - 200 тыс. TEU", - отметил в выступлении руководитель компании INNOPRO Самир Мамедов. По его словам, на терминале также спроектированы два портальных крана, которые обеспечат разгрузку до 50 контейнеров в час. Инфраструктура терминала позволяет одновременно разгружать 120 вагонов.

"Этот логистический терминал внесет важный вклад в устойчивость, стабильность Среднего коридора, быструю, своевременную перевозку грузов по нему. Это не только инфраструктурный проект, но и символ экономического сотрудничества между странами", - подчеркнул С.Мамедов.

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Узбекистан обсудят Средний коридор.