Москва осведомлена о справедливой обеспокоенности Баку по поводу деятельности миссии ЕС в Армении.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, хорошо известно, чем занимаются сотрудники этой так называемой миссии.

"Они шпионят за соседними с Арменией странами. Перед Ереваном они, конечно, не отчитываются, никакой стабильности в регионе они не содействуют. Что касается российской военной базы, дислоцированной в Армении, то из Еревана мы не получали никаких сигналов о ее возможном выводе. Официальные лица страны публично заявляли о том, что такие вопросы не актуальны. В Ереване понимают, что российская военная база является важным элементом безопасности в регионе, Армении и на всем Южном Кавказе. В контексте наших отношений между Арменией и Россией, а также с Азербайджаном этот вопрос никогда не поднимался", - подчеркнула пресс-секретарь МИД России.

Ранее сообщалось, что еврошпионы в Армении придумали "проблемы" для протеже Борреля.