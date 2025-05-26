Автор: Мехти Ахмедзаде

Когда Жозеп Боррель покидал свой пост в Европейской службе внешнеполитической деятельности, казалось, что вместе с ним уйдут и его старые приоритеты. Но, как выясняется, старые связи в ЕС живут дольше, чем политические мандаты.

На передовой армянской повестки появилась его давняя соратница - Белен Мартинес Карбонель. Вполне закономерно, ведь именно Боррель последовательно продвигал её по дипломатической лестнице, а теперь, уже в роли Генсека EEAS, она продолжает работать в духе своего покровителя. Недавний визит в штаб-квартиру EUMA в Армении - яркое тому подтверждение.

Карбонель проинформировали о задачах шпионской миссии, неких "проблемах" и последних событиях. Кроме того, с нетерпением ожидается ее выступление на конференции

С нетерпением ждем выступления Генсека Карбонель на конференции "Ереванский диалог", где началась панельная дискуссия на тему: "Южный Кавказ - стратегический узел. Вызовы и возможности".

Конечно предсказуемо, что там будут обсуждать. Состав тоже понятный: всё те же лица, всё те же тезисы, всё та же игра в одни ворота.

Белен Карбонель, не проработав и полугода на новом посту, уже вовсю демонстрирует, что суть службы внешнеполитической деятельности - не столько в дипломатии, сколько в дежурной поддержке армянских нарративов.

Решила пойти по пути своего гуру Борреля?

Ее поездка в штаб-квартиру EUMA - европейской миссии, которую в Баку с первых дней называют ничем иным как инструментом внешней разведки - тоже вызывает вопросы.

Какое обсуждение проблем? Или это некий "дерзкий" намек на, что "проблемы создает Азербайджан"? Проблемы на азербайджано-армянской границе всегда происходят по вине Еревана, который не может элементарно контролировать своих военных. Инциденты с их выходками мы публиковали не раз. Об обстрелах азербайджанская сторона тоже сообщала неоднократно. Что говорили на это все в EUMA? Все тихо, все спокойно. "Никаких проблем нет". А теперь внезапно появились проблемы? Какие? Что ж раньше не сообщали? Не уж то потому что не вписывалось в удобный шаблон, где Армения - вечная жертва, а Азербайджан - источник всех бед?

Этот "внезапный" интерес к проблемам выглядит как плохо сыгранная сцена: будто кто-то сверху напомнил, что миссия должна хоть как-то оправдывать своё существование.

И, конечно же, в этом театре у Белен Карбонель своя роль - те же подходы, та же избирательная "озабоченность".

Вопрос не в том, почему Карбонель приехала в Ереван. Вопрос в другом: поедет ли она потом в Баку? Захочет ли услышать вторую сторону? Если нет, то все понятно - у протеже Борреля курс Борреля.

Если дипломатия в исполнении ЕС продолжит действовать по принципу "одна страна - один источник правды", то говорить ни о каком доверии к европейским посредникам в регионе идти речи не может. Посредники, кстати, в принципе не нужны.