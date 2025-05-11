Кривляние, стриптиз и угрозы: приматы на армянской стороне границы

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Накануне глава Совбеза Армении Армен Григорян объявил, что они провели расследование по поводу сообщений Азербайджана о нарушениях армянской стороной режима прекращения огня и, само собой, ничего не обнаружили. То есть, сообщения об армянских провокациях это, согласно Григоряну, фейк. Зато у армянской стороны есть "доказательства", что нарушают режим прекращения огня как раз наши военнослужащие.

Ответ главы СНБ Армении ничуть не удивляет. Не только потому, что был ожидаем. В Азербайджане уде давно поняли, что Ереван не знает, что происходит на условной границе и не контролирует ситуацию. Никто здесь не утверждает, что указания о провокациях поступают от верховного главнокомандующего. Все гораздо хуже. На условной границе располагаются не профессиональные и дисциплинированные погранвойска, подчиняющиеся верховному главнокомандующему, а бандформирования, подчиняющиеся своим полевым командирам, вернее, главарям, а еще точнее - вожаки стаи.

О том, что на армянской стороне границы происходит черт знает что, свидетельствуют видео, снимаемые азербайджанскими военнослужащими. Это не инсценировка, это реальные кадры. В отличие от инсценируемых якобы обстрелов армянских домов.

В соцсети накануне появился очередной ролик с подобной сценой. Эти ролики можно было бы объединить в единую серию под названием "пограничный зоопарк". Мы вовсе не хотим оскорбить наших соседей, намекая на героев теории Дарвина. Но поведение армянских военнослужащих трудно назвать адекватным. Они то показывают голый зад, то стреляют, то выкрикивают оскорбления, кривляются, паясничают. Ну чем не предки хомо сапиенс в зоопарке?

Предлагаем нашим читателям очередной ролик из этой серии, где двое армянских, пардон, приматов стараются спровоцировать азербайджанских пограничников, выкрикивая оскорбления и угрозы что-то там сделать "сегодня ночью". Пусть Армен Григорян идет и разбирается.

Эта шушера должна быть счастлива, что у азербайджанских военнослужащих крепкие нервы и что в Азербайджанской армии существует строгая дисциплина.