https://news.day.az/officialchronicle/1759990.html Президент Ильхам Алиев направил Киру Стармеру письмо с соболезнованиями Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Киру Стармеру. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится: "Уважаемый господин Премьер-министр...
Президент Ильхам Алиев направил Киру Стармеру письмо с соболезнованиями
Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Киру Стармеру.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Премьер-министр,
Крайне опечалены известием о гибели большого числа людей, включая граждан Великобритании, в результате крушения пассажирского самолета компании Air India близ города Ахмадабад Индии.
Разделяя Ваше горе в эти тяжелые моменты, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам, семьям и близким погибших глубокие соболезнования в связи с произошедшей трагедией".
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