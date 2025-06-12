День России по-армянски

В Ереване необычно поздравили РФ с Днем России.

Как передает Day.Az, неизвестный мужчина повесил на площади Франции самодельный "флаг", на котором изображены российский триколор и полумесяц со звездой.

Очевидцы сняли происходящее на видео, после чего информация распространилась в армянском сегменте соцсетей.

На странный "флаг" обратили внимание сотрудники Министерства внутренних дел. Полотно сняли, а в отношении мужчины, установившего его, применили административные меры.

Примечательно, что по официальным данным, мужчину оштрафовали не за политический жест, а, внимание, за переход дороги в неположенном месте.