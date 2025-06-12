https://news.day.az/world/1759895.html День России по-армянски - в Ереване организовали очередную провокацию - ВИДЕО В Ереване необычно поздравили РФ с Днем России. Как передает Day.Az, неизвестный мужчина повесил на площади Франции самодельный "флаг", на котором изображены российский триколор и полумесяц со звездой. Очевидцы сняли происходящее на видео, после чего информация распространилась в армянском сегменте соцсетей.
День России по-армянски - в Ереване организовали очередную провокацию - ВИДЕО
В Ереване необычно поздравили РФ с Днем России.
Как передает Day.Az, неизвестный мужчина повесил на площади Франции самодельный "флаг", на котором изображены российский триколор и полумесяц со звездой.
Очевидцы сняли происходящее на видео, после чего информация распространилась в армянском сегменте соцсетей.
На странный "флаг" обратили внимание сотрудники Министерства внутренних дел. Полотно сняли, а в отношении мужчины, установившего его, применили административные меры.
Примечательно, что по официальным данным, мужчину оштрафовали не за политический жест, а, внимание, за переход дороги в неположенном месте.
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