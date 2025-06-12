PASHA Capital анонсирует запуск нового мобильного приложения

PASHA Capital усиливает внимание к развитию IT-системы и готовится к запуску нового мобильного приложения.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил директор PASHA Capital Джейхун Гаджиев на пресс-конференции, посвященной финансовым итогам банка за 2024 год.

"Мы рассчитываем, что уже этим летом новое мобильное приложение будет запущено. В целом мы придаём большое значение развитию цифровых платформ",- отметил он.

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