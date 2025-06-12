В Баку пройдет заседание Совета по ж/д транспорту стран СНГ

Следующее заседание Совета по железнодорожному транспорту государств - участников СНГ пройдет в ноябре 2025 года в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение министерства транспорта Таджикистана.

В ведомстве сообщили, что 10-11 июня 2025 года в Душанбе состоялось 82-е заседание Совета по железнодорожному транспорту государств - участников СНГ, проходившее в рамках председательства Таджикистана.

В работе Совета приняли участие представители железнодорожных администраций Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также ассоциированные члены из Грузии, Ирана, Латвии и Эстонии. Кроме того, присутствовали представители Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников, Исполнительного комитета СНГ и Межправительственного совета дорожников.

В рамках Совета была создана стратегическая группа по развитию международных транспортных коридоров, которая займется управлением коридорами, согласованием тарифов, цифровизацией и улучшением логистики.

Также был одобрен отчет о деятельности Совета за 2020-2024 годы, который направят в Исполнительный комитет СНГ для дальнейшего рассмотрения.

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