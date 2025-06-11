Азербайджанские СМИ всесторонне освещают проводимую на освобожденных территориях работу

Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах распространило заявление, сообщает Day.Az.

"После обеспечения территориальной целостности и полного суверенитета Азербайджанской Республики под руководством Президента Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях успешно продолжаются масштабные работы по восстановлению, строительству и реконструкции, а также размещению наших вернувшихся в родные края граждан, удовлетворению их социальных нужд.

Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах осуществляет задачи по обеспечению развития этих территорий в соответствии с обозначенными целями, координации деятельности местных подразделений государственных органов, охране собственности, эффективному использованию государственного имущества, а также по организации деятельности в сферах предпринимательства, градостроительства, строительства и других направлениях.

Азербайджанские средства массовой информации всесторонне и широко освещают проводимую на указанных территориях работу, деятельность государственных органов, тем самым профессионально выполняя свои обязанности по объективному информированию общественности страны. К сожалению, такие информационные ресурсы, как YouTube-канал Reaksiya TV, без проведения каких-либо расследований, на основе ложных сведений распространяют предвзятые материалы, стараясь сформировать в обществе ошибочное представление о реализуемых государством проектах по строительству и восстановлению, а также социально-экономическому развитию. К таковым относятся и ложные утверждения гражданина Салманова Сафара Велияддин оглу, арендовавшего ресторан "Хан Араз" в городе Ханкенди, и предвзятые комментарии как со стороны ведущего, так и председателя Демократической партии Азербайджана Сардара Джалалоглу.

В ответ на утверждения, прозвучавшие в обращении гражданина, заявляем следующее: процесс рассмотрения многочисленных обращений, поступающих в "Организационную комиссию по использованию государственного имущества на территориях, освобожденных в результате проведенных Вооруженными силами Азербайджана антитеррористических операций", отбора победителей по критериям и проведения конкурса требует определенного времени. А гражданин Сафар Салманов, не пройдя упомянутые процедуры, требовал, чтобы он был объявлен победителем в кратчайшие сроки.

После того как Сафар Салманов был признан победителем конкурса, 25 апреля 2024 года между ним и юридическим лицом публичного права "Центр организации и координации корпоративного управления" при Государственной службе по вопросам имущества был заключен договор аренды. На тот момент в городе Ханкенди не существовало установленных ставок арендной платы за объекты нежилого назначения и критериев их формирования.

Ставки арендной платы были утверждены решением Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах" от 20 августа 2024 года. В настоящее время арендная плата за нежилые объекты в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах применяется на основе этих ставок и в условиях отсутствия какой-либо дискриминации. В отношении ресторана "Хан Араз" также были применены те же правила, и гражданину было предложено пересчитать арендную плату по новым тарифам. Новая арендная плата предполагает увеличение не в 68 раз, как утверждает гражданин, а на 64 процента. Несмотря на это, предприниматель безосновательно отказывается от подписания договора, и объект фактически продолжает функционировать незаконно.

Кроме того, гражданин попытался незаконно возвести мангальную без соблюдения градостроительных и архитектурных норм и без получения официального согласия соответствующих структур. После разъяснения ему требований законодательства с участием компетентных органов строительные работы были приостановлены.

Также не подтвердился и факт инвестирования гражданином 200 тысяч манатов в объект. Во-первых, он не смог представить соответствующие документы, а во-вторых, после сравнения фактического состояния объекта с фото- и видеоматериалами, снятыми на момент его передачи, стало ясно, что заявленный объем инвестиций многократно завышен.

Вызывает сожаление и другой факт - частые выступления в эфире телеканала Reaksiya TV председателя Демократической партии Азербайджана Сардара Джалалоглу с заявлениями, которые не имеют ничего общего с реальностью, более того отличаются своей невежественностью и банальностью. По-видимому, он либо забыл, либо полагает, что никто не помнит предательскую политику правления НФА-Мусават, приведшую к потере наших земель, произвол того времени, анархию, господство вооруженных группировок, торговлю топливом с оккупантами, возведенные до уровня государственной политики взяточничество и коррупцию, голод, который испытывал народ, и многочисленные другие подобные факты.

Вероятно, С.Джалалоглу не знает, что восстановление освобожденных территорий осуществляется на основе Государственной программы, и именно поэтому он пропагандирует там произвол. Он также, по всей видимости, не осведомлен о благоприятных условиях и льготах, созданных государством для предпринимателей, действующих на освобожденных землях.

Следует отметить, что в соответствии с Налоговым кодексом, начиная с 1 января 2023 года, резиденты деоккупированных территорий освобождаются от подоходного, имущественного, земельного и упрощенного налога сроком на 10 лет. Предусматривается также субсидирование за счет средств государственного бюджета в полном объеме (100 процентов) социальных страховых взносов, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями, семейными крестьянскими хозяйствами, владельцами земельных паев и др., с 1 января 2023 года на тот же срок - на 10 лет.

Предпринимателям, осуществляющим производственную деятельность на освобожденных от оккупации территориях, с указанной даты в течение 10 лет предоставляется финансовая поддержка из государственного бюджета в размере 20 процентов от сумм, уплачиваемых ими за коммунальные услуги в соответствии с установленными тарифами.

Благодаря действующим стимулирующим механизмам и проводимой работе на территории были сданы в аренду в общей сложности 474 объекта, из которых 299 уже приступили к своей деятельности. На сегодняшний день объем инвестиций, вложенных инвесторами на данной территории, составляет около 45,5 миллиона манатов. В функционирующих объектах трудоустроено около 1900 человек. После запуска остальных объектов общее количество рабочих мест превысит 5000. На территории обеспечено заселение более 13 тысяч человек, включая работников государственных и частных структур, а также тех, кто переселился на свою родную землю.

Как видно, для поддержки предпринимательской деятельности на освобожденных от оккупации территориях государством применяются вышеперечисленные и иные эффективные стимулирующие механизмы. Взамен от предпринимателей требуется строгое соблюдение законодательства страны. Выдвижение требований, подрывающих конкурентную среду, предполагающих исключительные привилегии для одних или создающих дискриминацию для других предпринимателей, неприемлемо. К сожалению, несмотря на созданные благоприятные условия, некоторые предприниматели продолжают выдвигать подобные необоснованные требования, а при их неудовлетворении предпринимают попытки распространения информации клеветнического характера.

Высказывания, прозвучавшие в эфире Reaksiya TV без получения мнения противоположной стороны, в одностороннем порядке, вопреки требованиям законодательства и Правилам этического поведения журналистов, невозможно не назвать невежественными и предвзятыми заявлениями, а всю передачу - фарсом, направленным на дезориентацию общественности", - говорится в заявлении.