https://news.day.az/economy/1759766.html

Стоимость азербайджанской нефти выросла

Цена азербайджанской нефти марки "Azeri Light" (CIF) на мировых рынках продолжает расти. Как сообщает Day.Az, цена за один баррель азербайджанской нефти за прошедший день увеличилась на 0,32 доллара США, или на 0,45 %, и составила 72,17 доллара США. Предыдущая цена нефти составляла 71,85 доллара США.