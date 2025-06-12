В Тихом океане продолжает гореть автовоз
Сухогруз Morning Midas, вспыхнувший почти неделю назад в Тихом океане близ Аляски, продолжает дрейфовать.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", об этом сообщает Carscoops.
В Береговой охране США подчеркнули, что работают в тесном сотрудничестве со специалистами судовладельца, чтобы обеспечить безопасность спасательной операции и минимизировать ущерб.
В ведомстве подчеркнули, что сейчас продолжается полная ликвидация очагов возгорания, а также организация буксировки судна в безопасную акваторию.
На сухогрузе находится более трех тысяч автомобилей, из них 681 - гибриды, а 70 - электрокары.
5 мая сообщалось, что в центральной части Тихого океана загорелось судно с более чем 3000 автомобилями на борту.
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