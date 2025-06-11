https://news.day.az/world/1759610.html

Крупный пожар на складе в Иране, есть погибшие и раненые - ВИДЕО

В нефтехимическом комплексе "Каве" в городе Бандар-Дайер провинции Бушир в Иране произошёл пожар на складе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По информации СМИ, в результате пожара погибло 3 человека, 10 получили ранения. Представляем вашему вниманию данное видео: