https://news.day.az/world/1759610.html Крупный пожар на складе в Иране, есть погибшие и раненые - ВИДЕО В нефтехимическом комплексе "Каве" в городе Бандар-Дайер провинции Бушир в Иране произошёл пожар на складе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По информации СМИ, в результате пожара погибло 3 человека, 10 получили ранения. Представляем вашему вниманию данное видео:
Крупный пожар на складе в Иране, есть погибшие и раненые - ВИДЕО
В нефтехимическом комплексе "Каве" в городе Бандар-Дайер провинции Бушир в Иране произошёл пожар на складе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По информации СМИ, в результате пожара погибло 3 человека, 10 получили ранения.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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