Крупный пожар на складе в Иране, есть погибшие и раненые

В нефтехимическом комплексе "Каве" в городе Бандар-Дайер провинции Бушир в Иране произошёл пожар на складе.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По информации СМИ, в результате пожара погибло 3 человека, 10 получили ранения.

Представляем вашему вниманию данное видео: