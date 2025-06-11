Италия допустила покупку атомного авианосца

Начальник штаба Военно-морских сил (ВМС) и адмирал Энрико Кредендино допустил покупку страной своего первого атомного авианосца. Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Способность итальянской промышленности создать атомный авианосец - большой вопрос, так как единственная предыдущая попытка Европы разработать такой корабль привела к серьезным проблемам с эффективностью и перерасходу средств, в результате чего появился французский авианосец Charles De Gualle, который страдал от серьезных ограничений", - говорится в публикации.