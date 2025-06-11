https://news.day.az/world/1759713.html Италия допустила покупку атомного авианосца Начальник штаба Военно-морских сил (ВМС) и адмирал Энрико Кредендино допустил покупку страной своего первого атомного авианосца. Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Италия допустила покупку атомного авианосца
Начальник штаба Военно-морских сил (ВМС) и адмирал Энрико Кредендино допустил покупку страной своего первого атомного авианосца. Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Способность итальянской промышленности создать атомный авианосец - большой вопрос, так как единственная предыдущая попытка Европы разработать такой корабль привела к серьезным проблемам с эффективностью и перерасходу средств, в результате чего появился французский авианосец Charles De Gualle, который страдал от серьезных ограничений", - говорится в публикации.
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