Названа дата нового раунда переговоров между США и Ираном

Шестой раунд переговоров между США и Ираном по ядерному досье пройдет 15 июня в столице Омана Маскате. Об этом сообщил министр иностранных дел королевства Бадр аль-Бусаиди в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я рад подтвердить, что шестой раунд переговоров между Ираном и США состоится в Маскате в это воскресенье", - написал дипломат.

США и Иран с 12 апреля провели пять раундов переговоров по иранской ядерной программе.