https://news.day.az/world/1759827.html Названа дата нового раунда переговоров между США и Ираном Шестой раунд переговоров между США и Ираном по ядерному досье пройдет 15 июня в столице Омана Маскате. Об этом сообщил министр иностранных дел королевства Бадр аль-Бусаиди в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Названа дата нового раунда переговоров между США и Ираном
Шестой раунд переговоров между США и Ираном по ядерному досье пройдет 15 июня в столице Омана Маскате. Об этом сообщил министр иностранных дел королевства Бадр аль-Бусаиди в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я рад подтвердить, что шестой раунд переговоров между Ираном и США состоится в Маскате в это воскресенье", - написал дипломат.
США и Иран с 12 апреля провели пять раундов переговоров по иранской ядерной программе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре