Трагедия в Агдаше

Трагический случай произошел в Агдаше.

Как передает Day.Az, во время ремонтных работ в Доме культуры мастер Имадеддин Абдулрагимов (1966 г.р.) по неосторожности упал с крыши здания. Он был госпитализирован, однако спасти ему жизнь не удалось.

По данному факту ведется расследование.

Ранее мы сообщали, что удар током убил работника бакинской автомойки.