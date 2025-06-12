https://news.day.az/society/1760014.html Трагедия в Агдаше - погиб рабочий Трагический случай произошел в Агдаше. Как передает Day.Az, во время ремонтных работ в Доме культуры мастер Имадеддин Абдулрагимов (1966 г.р.) по неосторожности упал с крыши здания. Он был госпитализирован, однако спасти ему жизнь не удалось. По данному факту ведется расследование.
Трагедия в Агдаше - погиб рабочий
Трагический случай произошел в Агдаше.
Как передает Day.Az, во время ремонтных работ в Доме культуры мастер Имадеддин Абдулрагимов (1966 г.р.) по неосторожности упал с крыши здания. Он был госпитализирован, однако спасти ему жизнь не удалось.
По данному факту ведется расследование.
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