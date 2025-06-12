https://news.day.az/society/1760014.html

Трагедия в Агдаше - погиб рабочий

Трагический случай произошел в Агдаше. Как передает Day.Az, во время ремонтных работ в Доме культуры мастер Имадеддин Абдулрагимов (1966 г.р.) по неосторожности упал с крыши здания. Он был госпитализирован, однако спасти ему жизнь не удалось. По данному факту ведется расследование.