https://news.day.az/incident/1759521.html Удар током убил работника бакинской автомойки Вчера в Бинагадинском районе Баку произошел трагический инцидент с летальным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Эмин Алиев, работавший на автомойке в 7-м микрорайоне по улице Абая Кунанбаева, погиб от удара электрическим током. По данному факту в районной прокуратуре проводится расследование.
Удар током убил работника бакинской автомойки
Вчера в Бинагадинском районе Баку произошел трагический инцидент с летальным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Эмин Алиев, работавший на автомойке в 7-м микрорайоне по улице Абая Кунанбаева, погиб от удара электрическим током.
По данному факту в районной прокуратуре проводится расследование.
Ранее сообщалось, что на парковке в Баку убили охранника.
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