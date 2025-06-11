Удар током убил работника бакинской автомойки

Вчера в Бинагадинском районе Баку произошел трагический инцидент с летальным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Эмин Алиев, работавший на автомойке в 7-м микрорайоне по улице Абая Кунанбаева, погиб от удара электрическим током.

По данному факту в районной прокуратуре проводится расследование.

Ранее сообщалось, что на парковке в Баку убили охранника.