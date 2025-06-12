Air India организует спецрейсы для родственников погибших в авиакатастрофе

Авиакомпания Air India, самолет которой потерпел крушение на западе Индии, организует спецрейсы в Ахмедабад для родственников погибших пассажиров.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам заявил представитель авиаперевозчика.

"Air India организует два экстренных рейса, по одному из Дели и Мумбаи, в Ахмедабад для ближайших родственников пассажиров и сотрудников Air India", - заявили в компании. В полиции штата Гуджарат призвали родственников находившихся на борту пассажиров предоставить свои данные для анализа ДНК, чтобы как можно скорее установить личности погибших.

Промышленный конгломерат Tata Group, которому принадлежит авиакомпания Air India, объявил о выделении помощи в размере более $116 тыс. семьям жертв авиакатастрофы.

Ранее мы сообщали, что в США помогут с расследованием крушения самолета в Индии.