В США помогут с расследованием крушения самолета в Индии

Компания GE Aerospace из США, которая производит двигатели для самолетов, решила помочь расследовать авиакатастрофу в Индии, которая произошла 12 июня.

Как передает Day.Az, соответствующее заявление организация разместила на своей странице в соцсети X.

"Мы задействовали нашу аварийную бригаду, и мы готовы оказать поддержку расследованию", - говорится в сообщении.

Компания также выразила соболезнования родственникам и близким пассажиров упавшего самолета.

Самолет авиакомпании Air India разбился днем 12 июня в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат на западе Индии. На территории аэропорта было видно густое облако дыма.

Рейс направлялся в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия. По предварительным данным, никто из находившихся на борту не выжил.