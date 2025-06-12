https://news.day.az/world/1759869.html Момент падения пассажирского самолета в Индии попал на камеры - ВИДЕО Момент падения пассажирского самолета в Индии попал на камеры. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Напомним, что самолет авиакомпании Air India разбился недалеко от аэропорта города Ахмедабад на западе Индии. Лайнер должен был лететь в Лондон, но потерпел крушение вскоре после взлета недалеко от аэропорта Ахмедабада.
Момент падения пассажирского самолета в Индии попал на камеры - ВИДЕО
Момент падения пассажирского самолета в Индии попал на камеры.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Напомним, что самолет авиакомпании Air India разбился недалеко от аэропорта города Ахмедабад на западе Индии.
Лайнер должен был лететь в Лондон, но потерпел крушение вскоре после взлета недалеко от аэропорта Ахмедабада.
На борту, по предварительным данным, находились 242 пассажира.
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