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Момент падения пассажирского самолета в Индии попал на камеры - ВИДЕО

Момент падения пассажирского самолета в Индии попал на камеры. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Напомним, что самолет авиакомпании Air India разбился недалеко от аэропорта города Ахмедабад на западе Индии. Лайнер должен был лететь в Лондон, но потерпел крушение вскоре после взлета недалеко от аэропорта Ахмедабада.