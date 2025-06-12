Момент падения пассажирского самолета в Индии попал на камеры

Момент падения пассажирского самолета в Индии попал на камеры.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Напомним, что самолет авиакомпании Air India разбился недалеко от аэропорта города Ахмедабад на западе Индии.

Лайнер должен был лететь в Лондон, но потерпел крушение вскоре после взлета недалеко от аэропорта Ахмедабада.

На борту, по предварительным данным, находились 242 пассажира.