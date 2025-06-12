Пожар в доме в Хырдалане - ОБНОВЛЕНО
В результате неотложных мер, принятых Государственной службой пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар в одном из домов в городе Хырдалан Абшеронского района, на улице Фикрета Ахмедова, локализован.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, в настоящее время продолжаются работы по полному тушению пожара.
Дополнительная информация будет предоставлена.
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13.26
В жилом доме, расположенном на улице Фикрета Ахмедова в городе Хырдалан, Абшеронского района, произошёл пожар, и на место происшествия были немедленно направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в настоящее время продолжается операция по предотвращению распространения огня, его тушению, а также обеспечению других мер безопасности.
Дополнительная информация будет предоставлена.
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