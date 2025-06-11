"Карабах" расстался ещё с двумя футболистами

Агдамский "Карабаха" официально объявил о расторжении сотрудничества с креативным полузащитником с Кабо-Верде Патриком Андраде.

Как сообщает Day.Az, информация о прощании с игроком была опубликована пресс-службой клуба.

Андраде впервые стал игроком "Карабаха" в 2020 году и выступал за команду до мая 2022-го. После этого он перешел в белградский "Партизан", но уже летом 2023 года вернулся обратно в Азербайджан, вновь надев футболку агдамского клуба. Теперь же стороны приняли решение снова разойтись.

Кроме того, клуб также объявил о расставании с черногорским легионером Марко Вешовичем.

Ранее сообщалось, что французский полузащитник Ясин Бензиа официально покинул "Карабах".