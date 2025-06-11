Французский легионер покидает «Карабах»

Французский полузащитник Ясин Бензиа официально покинул "Карабах".

Как сообщает Day.Az, агдамский клуб подтвердил эту информацию в своём заявлении, опубликованном на официальных ресурсах.

Контракт с игроком, срок которого подошел к концу, решено не продлевать. Таким образом, путь Бензиа в составе чемпиона Азербайджана завершен спустя полтора года после его прихода.

Полузащитник присоединился к "Карабаху" в январе 2023 года. До переезда в Азербайджан он успел поиграть за целый ряд известных европейских клубов: французские "Лион", "Лилль" и "Дижон", греческий "Олимпиакос", а также турецкие "Фенербахче" и "Хатайспор".

Ранее сообщалось, что ФК "Карабах" в 12-й раз стал чемпионом Азербайджана.