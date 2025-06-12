Как повлияет фиксированный тариф на счета за свет?

10 июня на заседании Комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Милли Меджлиса был обсужден проект поправок в Закон "Об электроэнергетике". Согласно предложенному документу, фиксированный тариф будет введен как элемент ежемесячного платежа для каждого потребителя. Этот элемент направлен на покрытие части затрат, которые не зависят от объема потребления электроэнергии, и будет определяться регулирующим органом.

Как сообщает Day.Az, после обсуждения законопроекта понятие "фиксированный тариф" вызвало у граждан определенные вопросы. В связи с этим председатель комитета Садыг Гурбанов пояснил Trend, что нововведение не ухудшит положение граждан. Он отметил, что если, например, гражданин ранее ежемесячно платил 10 манатов, и фиксированный тариф составит 1 манат, то сумма за потребленную энергию составит максимум 9 манатов. Таким образом, общий платеж останется прежним - 10 манатов, просто он будет разделен: 1 манат - фиксированный тариф, 9 манатов - за фактическое потребление. При этом те абоненты, которые не потребляют электроэнергию вовсе, например, владельцы пустующих квартир или дач, будут условно платить только 1 манат фиксированной платы.

Садыг Гурбанов подчеркнул, что фиксированный тариф является частью методологического подхода и представляет собой один из основных элементов тарифной структуры. По его словам, введение этого элемента не означает повышение тарифов или цен. Речь идет исключительно о техническом разделении существующего единого потребительского тарифа с учетом характера затрат на энергоснабжение. В конечном итоге, общая сумма, которую оплачивают потребители в расчетный период, останется неизменной.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане будет применяться фиксированный ежемесячный тариф на электроэнергию.