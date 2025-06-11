Захарова заткнула армянского журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на сегодняшнем брифинге назвала оскорбительным вопрос журналиста из Армении о якобы разрушении Азербайджаном исторических памятников в Карабахе, а также памятников, посвящённых героям Второй мировой войны.

Как сообщает Day.Az, Захарова поинтересовалась у армянского журналиста, почему их не волнуют сносы памятников советским солдатам в других странах.

"Я ни разу не слышала и не видела ни одного вашего материала на эту тему", - сказала она.

Захарова отметила, что прекрасно понимает, в каком контексте и зачем армянский журналист поднимает эту тему.

"Этого делать не нужно. Это уже неуважение, это оскорбление. Задавать мне такие вопросы, регулярно задавать вопросы на эту тему... Ещё раз подчёркиваю: память солдат Красной армии, ваших соотечественников, систематически оскверняется на территории стран Евросоюза. Где вы? Где ваша реакция? Только наша страна выступает и защищает их всеми возможными способами. О чём вы говорите? Это уже переход всех границ. Повторяю: это не острый вопрос, не сложная тема. Это неуважение", - подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова заявила о ведении шпионской деятельности со стороны миссии Евросоюза в отношении соседних с Арменией стран.