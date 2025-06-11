Расширен состав Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно указу, количество членов Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана увеличено с 8 до 15.