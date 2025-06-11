https://news.day.az/officialchronicle/1759635.html Расширен состав Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана - Указ Расширен состав Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Расширен состав Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана - Указ
Расширен состав Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Согласно указу, количество членов Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана увеличено с 8 до 15.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре