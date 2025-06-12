Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Владимиру Путину
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый Владимир Владимирович,
Примите сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю государственного праздника - Дня России.
Народы Азербайджана и России испокон веков связывают традиционно тесные отношения дружбы, добрососедства и взаимоподдержки. Сегодня эти добрые традиции создают надежный фундамент для всестороннего развития наших межгосударственных связей и углубления сотрудничества по широкому спектру вопросов.
Убежден, что в интересах наших дружественных народов и стран мы и впредь будем прилагать все усилия для укрепления азербайджано-российских отношений и наращивания многопланового взаимодействия в духе стратегического партнерства и союзничества.
В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам России - благополучия и процветания", - говорится в письме.
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